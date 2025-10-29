ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信が商いを膨らませ大幅高。一時４％を超える上昇で４万５０００円台に乗せる場面があった。日経レバは日経平均株価に連動するように組成されたＥＴＦで、日経平均同様に最高値圏を快走している。また、価格変動率が日経平均の２倍に基本設定されていることから、ここ最近のハイボラティリティが目立つ相場では短期筋にとって魅力的な投資対象として浮上、目