ピー・シー・エーは大幅続落。２８日取引終了後、２６年３月期連結業績予想について売上高を１７６億８９００万円から１７５億３９００万円（前期比８．０％増）へ、営業利益を２８億２４００万円から２５億４３００万円（同３．６％減）へ下方修正すると発表した。ＰＣＡクラウドなどの新規契約獲得について上期見込みを達成できなかったため。これが売り材料となっている。 出所：MINKABU PRESS