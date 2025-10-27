ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 即時入院などで活動休止発表の大食い双子YouTuber 番組で見せていた… YouTuber フードファイター 双子 病気 TBS エンタメ・芸能ニュース Smart FLASH 即時入院などで活動休止発表の大食い双子YouTuber 番組で見せていた予兆 2025年10月27日 19時50分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 活動休止発表の大食いYouTuber・はらぺこツインズについてFLASHが報じた 小野あこが医者の判断で即時入院、かこも体調不良が続いていたという 出演した10日の番組で、大食いのペースに違和感を覚えた視聴者もいたようだ 記事を読む おすすめ記事 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分 マクドナルド、紙ストロー終了へ 11・19より「ストローなし」のフタに変更、開発に3年以上 2025年10月27日 14時9分 自称21歳と発表、実は中2で… 茨城県警「氏名、年齢偽られ」 2025年10月27日 21時40分 「日の丸損壊罪」新設へ、参政党が刑法改正案を提出…２年以下の拘禁刑か２０万円以下の罰金 2025年10月27日 17時46分 【速報】天皇陛下とトランプ大統領の会見で大谷翔平選手らの活躍話題に 6年前贈呈されたビオラに陛下「よい音で気に入っています」と謝意 大統領「ホワイトハウスに来てください」 2025年10月27日 20時28分