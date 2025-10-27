10月24日、大食いYouTuber・はらぺこツインズ（小野かこ・あこ）が、当面の間活動を休止することを発表した。

かこは、自身のInstagramにて「この度、はらぺこツインズは当面の間、活動を休止させていただくこととなりました」と報告。「小野あこにつきましては、先月より体調が思わしくなく、病院で診察を受けたところ、医師の判断により即時入院となりました」と説明した。さらに、かこも体調不良が続いていたため、回復を最優先にするため、活動をしばし休止するという。

「はらぺこツインズは、登録者数56万人超えの人気大食い双子YouTuberで、“2人で20kgを食べる大食い双子”をキャッチコピーに活動してきました。2017年の『元祖！大食い王決定戦』（テレビ東京系）での優勝をきっかけにYouTubeを始め、『デカ盛りハンター』（テレビ東京系）や、『世界くらべてみたら』（TBS系）などの地上波でもよく見かける存在です。大食いの実力だけでなく、親しみやすいキャラや、美味しそうに最後まで綺麗に食べる姿が人気を集めていたため、今回の活動休止には多くの心配の声が寄せられました」（芸能記者）

なかには、直前に出演していたテレビ番組での“予兆”を指摘する声もあがった。

《こないだのアメリカでの大食い番組も調子悪そうで心配やったけどやっぱり体調悪かったんか 無理のない範囲で美味しく食べて欲しいな》

《やっぱ調子悪かったんやなこないだの大食いの番組見てた時、どちらかか忘れたけど前に比べてあきらかスピード遅くなって時間かかってた。無理せぬよう身体休めてほしい。》

このところ、『世界くらべてみたら』に定期出演しているはらぺこツインズ。オーストラリアやハワイ、サンフランシスコなど世界各国で大食いチャレンジを繰り返し、すさまじい食べっぷりが話題を集めてきた。10月10日の出演回では、サンフランシスコで爆食ツアーをおこない、1.7kgの巨大パンや5kgのコーヒー、総重量7kgのモンスターラーメンチャーハンを完食している。

ただ、この日はともに戦った人気フードファイター・レイナの完食から8分ほど遅れてかこが完食、さらに15分後にあこも完食という結果に終わり、双子のペースに違和感を覚えた視聴者もいたようだ。

「はらぺこツインズは、過去にも2人そろって体調が悪化したことを報告していたことがあり、あこさんが自身のInstagramで『私たちの体調が悪いというのは精神的な面の体調の悪さなので自分でもコントロールするのが難しくて』『私自身精神的に不安定な部分が多くて弱いので』などと語ったこともありました。

本来、大食い自体、体に大きな負担をかけるものですし、大食いファイターが体調不良で活動を休止する例は過去に多くありました。表に出る仕事である以上、さまざまな意見が寄せられますから、メンタル面でもじわじわとダメージを負っていたのかもしれません。無理せず、しっかり体を休めて心身を回復してもらうことを、ファンも望んでいるのでは」（芸能記者）