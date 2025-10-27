「ミスド×ポケモン」コラボが11月5日より開始！ 今年のピカチュウドーナツは”もふもふ”仕様に!? モンボそっくりなタマゲタケも登場
ミスド×ポケモン、今年は「タマゲた！」 もふもふピカチュウやモンスターボールそっくりドーナツ、限定グッズも！
ミスタードーナツとポケモンのコラボが今年もやってきます！
8年目となる今年は『タマゲた！冬のポケモン キャンペーン』として、11月5日（水）からスタートです！
今年のピカチュウは「もふもふ ピカチュウ ドーナツ」。さらに、モンスターボールそっくりな「タマゲた！ タマゲタケ ドーナツ」や「ザクザク ピカチュウのしっぽドーナツ」、ミミッキュとビリリダマのスリーブ付きドーナツ2種も登場します！
グッズも見逃せません！
「ブランケット」（2種）や「つよいこグラス（大）」がセットになった「グッズセット」、「お子様グッズセット」も登場。
「もふもふ ピカチュウ ドーナツ」はテイクアウト334円、「グッズセット」はテイクアウト2,100円など、多彩なラインナップです。
クリスマ定番の「ポン・デ・リース」も同時発売！
※価格は全て税込、イートイン価格は異なります
（以下、プレスリリースより）
【ミスタードーナツ】11月5日（水）から『タマゲた！冬のポケモン キャンペーン』を数量・期間限定発売
いつもと同じじゃつまらない。今年はもふもふとした見た目のピカチュウ ドーナツが登場！その他にも、モンスターボールと思ったら、、、？！
株式会社ダスキン（本社：大阪府吹田市、社長：大久保 裕行）が運営するミスタードーナツは、株式会社ポケモンとキャンペーンを今年も展開し、8年目の取り組みとなる今年は11月5日（水）から様々な商品・グッズを数量・期間限定で発売します。
■商品特長
今年はカスタード風味フレークとチョコクランチで、もふもふとした見た目を表現したピカチュウがドーナツになって登場します。
ふんわりとした生地にホイップクリームをつめ、ふっくらとしたお顔の「もふもふ ピカチュウ ドーナツ」は、見た目も味わいも満足いただける商品です。
「タマゲた！ タマゲタケ ドーナツ」は上から見るとモンスターボールそっくりのかわいらしい見た目を、しっとり食感のケーキドーナツとふんわり食感のシュー生地で表現しました。また、ピカチュウの背中を表現した、「ザクザク ピカチュウのしっぽドーナツ」はゴールデントッピングをあしらい、「もふもふ ピカチュウ ドーナツ」との食感の違いをお楽しみいただけます。
この他、ミミッキュやビリリダマをデザインした専用スリーブに入った「タマゲた！ ミミッキュのドーナツ チョコ」と「タマゲた！ビリリダマのドーナツ ホワイト」も発売します。
さらに、『ミスド ポケモン ドーナツ』と一緒に盛り上げる商品としてクリスマスの定番商品「ポン・デ・リース」もご用意しました。
ドーナツとグッズを一緒にお楽しみいただけるグッズは3種類ご用意しました。
やさしくてふわふわの肌ざわりのブランケットは２種類。「ブランケット（ピカチュウ）」はいろんなポーズのピカチュウとミミッキュがデザインされています。
「ブランケット（タマゲタケ）」はモンスターボールやビリリダマ、タマゲタケがデザインされています。
かわいいポケモンがぐるっとデザインされた「つよいこグラス（大）」は小さいお子様にもちょうどよいサイズです。
どのグッズもミスタードーナツオリジナルのポケモングッズで、クリスマス専用のオリジナル紙袋に入れてご提供します。
ミスタードーナツとポケモンで、ぜひ楽しい冬をお過ごしください。
商品の詳細に関しては、下記をご参照ください。
********************** 商 品 概 要 **********************
■販売期間
ドーナツ 2025年11月5日（水）〜12月下旬（順次販売終了予定）
グッズセット 2025年11月5日（水）〜なくなり次第終了
■対象ショップ
ミスタードーナツ全店（一部ショップ除く）
※価格は、テイクアウト価格・イートイン価格の2価格を表記しています。
※価格は税込です。
＜ドーナツ＞
◆ミスド ポケモン ドーナツ
●もふもふ ピカチュウ ドーナツ
ふんわりとしたイースト生地にホイップクリームを入れて、カスタード風味フレークとチョコクランチをトッピング。
もふもふとした見た目を表現しました。目はチョコプレート、ほっぺはストロベリーチョコでかわいらしく仕上げました。
テイクアウト 334円
イートイン 341円
●タマゲた！ タマゲタケ ドーナツ
しっとり食感のケーキドーナツ生地にホワイトチョコとストロベリーチョコをコーティングしストロベリーシュガーをトッピングしました。ふんわり食感のホイップクリーム入りのシュー生地にホワイトチョコをコーティングして目と口をチョコレートで表現しました。
テイクアウト 334円
イートイン 341円
●ザクザク ピカチュウのしっぽドーナツ
ふんわり食感のシュー生地にホワイトチョコをコーティングし、ゴールデントッピングを重ねて、線がけをしピカチュウの背中を表現しました。
最後にピカチュウのしっぽのピックをつけました。
テイクアウト 259円
イートイン 264円
●タマゲた！ ミミッキュのドーナツ チョコ
しっとり食感のケーキドーナツ生地にチョコレートをコーティングして、カスタードクリームとホイップクリームをサンドしました。
ミミッキュがデザインされたスリーブに入ったドーナツです。
テイクアウト 226円
イートイン 231円
●タマゲた！ ビリリダマのドーナツ ホワイト
しっとり食感のケーキドーナツ生地にホワイトチョコをコーティングして、カスタードクリームとホイップクリームをサンドしました。
ビリリダマがデザインされたスリーブに入ったドーナツです。
テイクアウト 226円
イートイン 231円
◆ポン・デ・リース
●ポン・デ・リース チョコ
ポン・デ・リング生地にチョコレートをコーティングしてカラーシュガーをトッピングしました。
テイクアウト 194円
イートイン 198円
●ポン・デ・リース ストロベリー
ポン・デ・リング生地にストロベリーチョコをコーティングして、カラーシュガーをトッピングしました。
テイクアウト 194円
イートイン 198円
＜グッズ＞
◆グッズセット
●ブランケット （ピカチュウ）
やさしくてふわふわの肌ざわり。ピカチュウとミミッキュがデザインされたブランケット。
●ブランケット （タマゲタケ）
やさしくてふわふわの肌ざわり。モンスターボールやビリリダマ、タマゲタケがデザインされたブランケット。
サイズ：横約100cm×縦約64ｃｍ
◆お子様グッズセット
●つよいこグラス（大）
ピカチュウ・タマゲタケ・モンスターボールがデザインされたグラス。
中程にくびれがあり、小さな手でも持ちやすい形状。
サイズ：最大径約6.5cm×高さ約9.3ｃｍ
※4歳以上のお子様を対象としています。
◆セット概要
●グッズセット テイクアウト：2,100円／イートイン：2,114円
「ミスド ポケモン ドーナツから お好きな２個」 ＋ 「ポン・デ・リースから お好きな１個」＋ 「ブランケットからお好きな１枚」 ＋ 「オリジナル紙袋」
●お子様グッズセット テイクアウト：1,100円／イートイン：1,109円
「ミスド ポケモン ドーナツから お好きな1個」 ＋ 「ポン・デ・リースから お好きな１個」＋「つよいこグラス（大） １個」 + 「オリジナル紙袋」
■ミスドネットオーダーについて
商品のご注文はミスドネットオーダーウェブサイトもしくは「ミスタードーナツアプリ」から事前にご注文いただくと
レジに並ばずに商品の受け取りが可能です。
➤ミスドネットオーダーウェブサイト： https://netorder.misterdonut.jp/
➤ミスタードーナツアプリウェブサイト：https://www.misterdonut.jp/app/
「ミスタードーナツアプリ」からネットオーダーをご利用いただくと、現在地近くのショップ表示機能やキーワードによるショップ検索機能により、お近くのショップを簡単にお探しいただけます。
また、「お気に入り店舗」を登録することができ、ミスドネットオーダーをよりスムーズにご利用いただけます。
※ミスドネットオーダーはテイクアウト専用のサービスです。