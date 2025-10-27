「ミスド×ポケモン」コラボが11月5日より開始！ 今年のピカチュウドーナツは”もふもふ”仕様に!? モンボそっくりなタマゲタケも登場

ミスド×ポケモン、今年は「タマゲた！」 もふもふピカチュウやモンスターボールそっくりドーナツ、限定グッズも！

ミスタードーナツとポケモンのコラボが今年もやってきます！

8年目となる今年は『タマゲた！冬のポケモン キャンペーン』として、11月5日（水）からスタートです！

今年のピカチュウは「もふもふ ピカチュウ ドーナツ」。さらに、モンスターボールそっくりな「タマゲた！ タマゲタケ ドーナツ」や「ザクザク ピカチュウのしっぽドーナツ」、ミミッキュとビリリダマのスリーブ付きドーナツ2種も登場します！

グッズも見逃せません！

「ブランケット」（2種）や「つよいこグラス（大）」がセットになった「グッズセット」、「お子様グッズセット」も登場。

「もふもふ ピカチュウ ドーナツ」はテイクアウト334円、「グッズセット」はテイクアウト2,100円など、多彩なラインナップです。

クリスマ定番の「ポン・デ・リース」も同時発売！

※価格は全て税込、イートイン価格は異なります

（以下、プレスリリースより）

【ミスタードーナツ】11月5日（水）から『タマゲた！冬のポケモン キャンペーン』を数量・期間限定発売

いつもと同じじゃつまらない。今年はもふもふとした見た目のピカチュウ ドーナツが登場！その他にも、モンスターボールと思ったら、、、？！

株式会社ダスキン（本社：大阪府吹田市、社長：大久保 裕行）が運営するミスタードーナツは、株式会社ポケモンとキャンペーンを今年も展開し、8年目の取り組みとなる今年は11月5日（水）から様々な商品・グッズを数量・期間限定で発売します。

■商品特長

今年はカスタード風味フレークとチョコクランチで、もふもふとした見た目を表現したピカチュウがドーナツになって登場します。

ふんわりとした生地にホイップクリームをつめ、ふっくらとしたお顔の「もふもふ ピカチュウ ドーナツ」は、見た目も味わいも満足いただける商品です。

「タマゲた！ タマゲタケ ドーナツ」は上から見るとモンスターボールそっくりのかわいらしい見た目を、しっとり食感のケーキドーナツとふんわり食感のシュー生地で表現しました。また、ピカチュウの背中を表現した、「ザクザク ピカチュウのしっぽドーナツ」はゴールデントッピングをあしらい、「もふもふ ピカチュウ ドーナツ」との食感の違いをお楽しみいただけます。

この他、ミミッキュやビリリダマをデザインした専用スリーブに入った「タマゲた！ ミミッキュのドーナツ チョコ」と「タマゲた！ビリリダマのドーナツ ホワイト」も発売します。

さらに、『ミスド ポケモン ドーナツ』と一緒に盛り上げる商品としてクリスマスの定番商品「ポン・デ・リース」もご用意しました。

ドーナツとグッズを一緒にお楽しみいただけるグッズは3種類ご用意しました。

やさしくてふわふわの肌ざわりのブランケットは２種類。「ブランケット（ピカチュウ）」はいろんなポーズのピカチュウとミミッキュがデザインされています。

「ブランケット（タマゲタケ）」はモンスターボールやビリリダマ、タマゲタケがデザインされています。

かわいいポケモンがぐるっとデザインされた「つよいこグラス（大）」は小さいお子様にもちょうどよいサイズです。

どのグッズもミスタードーナツオリジナルのポケモングッズで、クリスマス専用のオリジナル紙袋に入れてご提供します。

ミスタードーナツとポケモンで、ぜひ楽しい冬をお過ごしください。

商品の詳細に関しては、下記をご参照ください。

********************** 商 品 概 要 **********************

■販売期間

ドーナツ 2025年11月5日（水）〜12月下旬（順次販売終了予定）

グッズセット 2025年11月5日（水）〜なくなり次第終了

■対象ショップ

ミスタードーナツ全店（一部ショップ除く）

※価格は、テイクアウト価格・イートイン価格の2価格を表記しています。

※価格は税込です。

＜ドーナツ＞

◆ミスド ポケモン ドーナツ

●もふもふ ピカチュウ ドーナツ

ふんわりとしたイースト生地にホイップクリームを入れて、カスタード風味フレークとチョコクランチをトッピング。

もふもふとした見た目を表現しました。目はチョコプレート、ほっぺはストロベリーチョコでかわいらしく仕上げました。

テイクアウト 334円

イートイン 341円

●タマゲた！ タマゲタケ ドーナツ

しっとり食感のケーキドーナツ生地にホワイトチョコとストロベリーチョコをコーティングしストロベリーシュガーをトッピングしました。ふんわり食感のホイップクリーム入りのシュー生地にホワイトチョコをコーティングして目と口をチョコレートで表現しました。

テイクアウト 334円

イートイン 341円

●ザクザク ピカチュウのしっぽドーナツ

ふんわり食感のシュー生地にホワイトチョコをコーティングし、ゴールデントッピングを重ねて、線がけをしピカチュウの背中を表現しました。

最後にピカチュウのしっぽのピックをつけました。

テイクアウト 259円

イートイン 264円

●タマゲた！ ミミッキュのドーナツ チョコ

しっとり食感のケーキドーナツ生地にチョコレートをコーティングして、カスタードクリームとホイップクリームをサンドしました。

ミミッキュがデザインされたスリーブに入ったドーナツです。

テイクアウト 226円

イートイン 231円

●タマゲた！ ビリリダマのドーナツ ホワイト

しっとり食感のケーキドーナツ生地にホワイトチョコをコーティングして、カスタードクリームとホイップクリームをサンドしました。

ビリリダマがデザインされたスリーブに入ったドーナツです。

テイクアウト 226円

イートイン 231円

◆ポン・デ・リース

●ポン・デ・リース チョコ

ポン・デ・リング生地にチョコレートをコーティングしてカラーシュガーをトッピングしました。

テイクアウト 194円

イートイン 198円

●ポン・デ・リース ストロベリー

ポン・デ・リング生地にストロベリーチョコをコーティングして、カラーシュガーをトッピングしました。

テイクアウト 194円

イートイン 198円

＜グッズ＞

◆グッズセット

●ブランケット （ピカチュウ）

やさしくてふわふわの肌ざわり。ピカチュウとミミッキュがデザインされたブランケット。

●ブランケット （タマゲタケ）

やさしくてふわふわの肌ざわり。モンスターボールやビリリダマ、タマゲタケがデザインされたブランケット。

サイズ：横約100cm×縦約64ｃｍ

◆お子様グッズセット

●つよいこグラス（大）

ピカチュウ・タマゲタケ・モンスターボールがデザインされたグラス。

中程にくびれがあり、小さな手でも持ちやすい形状。

サイズ：最大径約6.5cm×高さ約9.3ｃｍ

※4歳以上のお子様を対象としています。

◆セット概要

●グッズセット テイクアウト：2,100円／イートイン：2,114円

「ミスド ポケモン ドーナツから お好きな２個」 ＋ 「ポン・デ・リースから お好きな１個」＋ 「ブランケットからお好きな１枚」 ＋ 「オリジナル紙袋」

●お子様グッズセット テイクアウト：1,100円／イートイン：1,109円

「ミスド ポケモン ドーナツから お好きな1個」 ＋ 「ポン・デ・リースから お好きな１個」＋「つよいこグラス（大） １個」 + 「オリジナル紙袋」

©2025 Pokémon. ©1995-2025 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

■ミスドネットオーダーについて

商品のご注文はミスドネットオーダーウェブサイトもしくは「ミスタードーナツアプリ」から事前にご注文いただくと

レジに並ばずに商品の受け取りが可能です。

➤ミスドネットオーダーウェブサイト： https://netorder.misterdonut.jp/

➤ミスタードーナツアプリウェブサイト：https://www.misterdonut.jp/app/



「ミスタードーナツアプリ」からネットオーダーをご利用いただくと、現在地近くのショップ表示機能やキーワードによるショップ検索機能により、お近くのショップを簡単にお探しいただけます。

また、「お気に入り店舗」を登録することができ、ミスドネットオーダーをよりスムーズにご利用いただけます。

※ミスドネットオーダーはテイクアウト専用のサービスです。