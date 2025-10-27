「ミスド×ポケモン」コラボが11月5日より開始！ 今年のピカチュウドーナツは”もふもふ”仕様に!? モンボそっくりなタマゲタケも登場

　ミスド×ポケモン、今年は「タマゲた！」 もふもふピカチュウやモンスターボールそっくりドーナツ、限定グッズも！

　ミスタードーナツとポケモンのコラボが今年もやってきます！
　8年目となる今年は『タマゲた！冬のポケモン キャンペーン』として、11月5日（水）からスタートです！
　今年のピカチュウは「もふもふ ピカチュウ ドーナツ」。さらに、モンスターボールそっくりな「タマゲた！ タマゲタケ ドーナツ」や「ザクザク ピカチュウのしっぽドーナツ」、ミミッキュとビリリダマのスリーブ付きドーナツ2種も登場します！

　グッズも見逃せません！
　「ブランケット」（2種）や「つよいこグラス（大）」がセットになった「グッズセット」、「お子様グッズセット」も登場。
　「もふもふ ピカチュウ ドーナツ」はテイクアウト334円、「グッズセット」はテイクアウト2,100円など、多彩なラインナップです。
　クリスマ定番の「ポン・デ・リース」も同時発売！
　※価格は全て税込、イートイン価格は異なります

　【ミスタードーナツ】11月5日（水）から『タマゲた！冬のポケモン キャンペーン』を数量・期間限定発売
　いつもと同じじゃつまらない。今年はもふもふとした見た目のピカチュウ ドーナツが登場！その他にも、モンスターボールと思ったら、、、？！

　株式会社ダスキン（本社：大阪府吹田市、社長：大久保　裕行）が運営するミスタードーナツは、株式会社ポケモンキャンペーンを今年も展開し、8年目の取り組みとなる今年は11月5日（水）から様々な商品・グッズを数量・期間限定で発売します。

　■商品特長

　今年はカスタード風味フレークとチョコクランチで、もふもふとした見た目を表現したピカチュウがドーナツになって登場します。
　ふんわりとした生地にホイップクリームをつめ、ふっくらとしたお顔の「もふもふ ピカチュウ ドーナツ」は、見た目も味わいも満足いただける商品です。
　「タマゲた！ タマゲタケ ドーナツ」は上から見るとモンスターボールそっくりのかわいらしい見た目を、しっとり食感のケーキドーナツとふんわり食感のシュー生地で表現しました。また、ピカチュウの背中を表現した、「ザクザク ピカチュウのしっぽドーナツ」はゴールデントッピングをあしらい、「もふもふ　ピカチュウ ドーナツ」との食感の違いをお楽しみいただけます。

　この他、ミミッキュやビリリダマをデザインした専用スリーブに入った「タマゲた！ ミミッキュのドーナツ チョコ」と「タマゲた！ビリリダマのドーナツ ホワイト」も発売します。
　さらに、『ミスド ポケモン ドーナツ』と一緒に盛り上げる商品としてクリスマスの定番商品「ポン・デ・リース」もご用意しました。

　ドーナツとグッズを一緒にお楽しみいただけるグッズは3種類ご用意しました。
　やさしくてふわふわの肌ざわりのブランケットは２種類。「ブランケット（ピカチュウ）」はいろんなポーズのピカチュウとミミッキュがデザインされています。
　「ブランケット（タマゲタケ）」はモンスターボールやビリリダマ、タマゲタケがデザインされています。
　かわいいポケモンがぐるっとデザインされた「つよいこグラス（大）」は小さいお子様にもちょうどよいサイズです。
　どのグッズもミスタードーナツオリジナルのポケモングッズで、クリスマス専用のオリジナル紙袋に入れてご提供します。

　ミスタードーナツとポケモンで、ぜひ楽しい冬をお過ごしください。
　商品の詳細に関しては、下記をご参照ください。

　********************** 商 品 概 要 **********************

　■販売期間　
　ドーナツ　2025年11月5日（水）〜12月下旬（順次販売終了予定）　
　グッズセット　2025年11月5日（水）〜なくなり次第終了
　■対象ショップ
　ミスタードーナツ全店（一部ショップ除く）
　※価格は、テイクアウト価格・イートイン価格の2価格を表記しています。
　※価格は税込です。
　＜ドーナツ
　◆ミスド ポケモン ドーナツ
　●もふもふ ピカチュウ ドーナツ

　ふんわりとしたイースト生地にホイップクリームを入れて、カスタード風味フレークとチョコクランチをトッピング。
　もふもふとした見た目を表現しました。目はチョコプレート、ほっぺはストロベリーチョコでかわいらしく仕上げました。

　テイクアウト　334円　
　イートイン　　341円

　●タマゲた！ タマゲタケ ドーナツ　
　しっとり食感のケーキドーナツ生地にホワイトチョコとストロベリーチョコをコーティングしストロベリーシュガーをトッピングしました。ふんわり食感のホイップクリーム入りのシュー生地にホワイトチョコをコーティングして目と口をチョコレートで表現しました。
　テイクアウト　334円
　イートイン　　341円

　●ザクザク ピカチュウのしっぽドーナツ
　ふんわり食感のシュー生地にホワイトチョコをコーティングし、ゴールデントッピングを重ねて、線がけをしピカチュウの背中を表現しました。
　最後にピカチュウのしっぽのピックをつけました。
　テイクアウト　259円
　イートイン　　264円

　●タマゲた！ ミミッキュのドーナツ チョコ
　しっとり食感のケーキドーナツ生地にチョコレートをコーティングして、カスタードクリームとホイップクリームをサンドしました。
　ミミッキュがデザインされたスリーブに入ったドーナツです。
　テイクアウト　226円
　イートイン　　231円

　●タマゲた！ ビリリダマのドーナツ ホワイト　
　しっとり食感のケーキドーナツ生地にホワイトチョコをコーティングして、カスタードクリームとホイップクリームをサンドしました。
　ビリリダマがデザインされたスリーブに入ったドーナツです。
　テイクアウト　226円
　イートイン　　231円

　◆ポン・デ・リース　
　●ポン・デ・リース チョコ
　ポン・デ・リング生地にチョコレートをコーティングしてカラーシュガーをトッピングしました。
　テイクアウト　194円
　イートイン　　198円

　●ポン・デ・リース ストロベリー
　ポン・デ・リング生地にストロベリーチョコをコーティングして、カラーシュガーをトッピングしました。
　テイクアウト　194円
　イートイン　　198円

　＜グッズ＞　
　◆グッズセット
　●ブランケット （ピカチュウ）
　やさしくてふわふわの肌ざわり。ピカチュウとミミッキュがデザインされたブランケット。

　●ブランケット （タマゲタケ）
　やさしくてふわふわの肌ざわり。モンスターボールやビリリダマ、タマゲタケがデザインされたブランケット。

　サイズ：横約100cm×縦約64ｃｍ

　◆お子様グッズセット　
　●つよいこグラス（大）
　ピカチュウ・タマゲタケ・モンスターボールがデザインされたグラス。
　中程にくびれがあり、小さな手でも持ちやすい形状。

　サイズ：最大径約6.5cm×高さ約9.3ｃｍ
　※4歳以上のお子様を対象としています。

　◆セット概要　
　●グッズセット　　テイクアウト：2,100円／イートイン：2,114円
　「ミスド ポケモン ドーナツから　お好きな２個」　＋　「ポン・デ・リースから　お好きな１個」＋　 「ブランケットからお好きな１枚」　＋　「オリジナル紙袋」

　●お子様グッズセット　　テイクアウト：1,100円／イートイン：1,109円
　「ミスド ポケモン ドーナツから　お好きな1個」　＋　「ポン・デ・リースから　お好きな１個」＋「つよいこグラス（大） １個」　+　「オリジナル紙袋」

