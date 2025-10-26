世界中で愛され続けるダーマコスメティックブランド「MEDIHEAL（メディヒール）」が、ついに新ミューズとして韓国出身のアーティスト・JAEJOONG（キム・ジェジュン）さんを迎えました。累計販売数量31億枚*¹を突破した人気ブランドが、彼とともに新しいステージへ。これからのメディヒールは、誰もが手軽に肌悩みに向き合える“リアルスキンケア”を提案します。 MEDIHEAL×キム・ジェ