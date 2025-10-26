MEDIHEALがキム・ジェジュンを新ミューズに就任♡世界に届ける新しいスキンケア体験
世界中で愛され続けるダーマコスメティックブランド「MEDIHEAL（メディヒール）」が、ついに新ミューズとして韓国出身のアーティスト・JAEJOONG（キム・ジェジュン）さんを迎えました。累計販売数量31億枚*¹を突破した人気ブランドが、彼とともに新しいステージへ。これからのメディヒールは、誰もが手軽に肌悩みに向き合える“リアルスキンケア”を提案します。
MEDIHEAL×キム・ジェジュンが届ける新たな肌体験
累計31億枚*¹の販売実績を誇るメディヒールが、新たにJAEJOONG（キム・ジェジュン）さんをブランドミューズに起用。
彼の洗練された美しさとブランドが持つ科学的アプローチが融合し、肌悩みを抱えるすべての人に寄り添うメッセージを発信していきます。
ジェジュンさんとともに進化するメディヒールの世界観に、これからも注目です。
フレグランスの新星「ジュリエット ハズ ア ガン」マイアミ シェイクで遊び心を
時短×集中ケアを叶える「30枚マスク」シリーズ
メディヒールの日本限定「30枚マスク」シリーズは、1日たった5分*²で肌の集中ケアができる人気アイテム。
ボックスタイプでありながらリフィル仕様を採用し、続けやすさと環境配慮の両立を実現しています。
中でも「マデカッソシド ブレミッシュマスク[30枚マスク]」は、肌荒れを防ぎながらしっとりと整える優秀アイテム。
350ml（30枚入り）で2,640円（税込）と、毎日のスキンケアに取り入れやすい価格もうれしいポイントです♡
新ミューズ・キム・ジェジュンの魅力
1986年1月26日生まれのJAEJOONG（キム・ジェジュン）さんは、2003年のデビュー以来、アーティスト・俳優・タレントとして多方面で活躍。
美意識の高さと柔らかな人柄で、国内外に多くのファンを持ちます。そんな彼が表現するメディヒールの新しい世界観は、「肌も心も前向きに導く」ブランドメッセージそのものです♪
*1 メディヒールシートマスクメディヒールシートマスク累計販売数量（2009年～2025年 L&P社出荷実績に基づく）
*2 目安の使用時間のこと
肌も心も輝く、メディヒールの新章へ
累計販売数量31億枚*¹という実績を持つメディヒールが、キム・ジェジュンさんと共に次のステージへ。
毎日のスキンケアがもっと楽しく、もっと自分らしくなる。そんな未来を感じさせる新たなスタートです。
忙しい日々の中でも、あなたの肌に寄り添う“5分のご褒美ケア”を取り入れてみてはいかがでしょうか。