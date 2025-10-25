2025Ç¯10·î25Æü¡¢Æü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡£²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤¬¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹­Åç¤Ë£±¡Ý£°¤È¥ê¡¼¥É¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿80Ê¬²á¤®¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎÅ·Ìî½ã¤¬Áê¼ê¤ËÅÝ¤µ¤ì¤ÆPK¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢²£ÉÍ¤ÎGKËÑ°ì·½¤¬Å¨¤Î¥Ú¥Ê¥ê¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢ÉÕ¶á¤Ç¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î´îÅÄÂóÌé¤È²¿¤«ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢²ñÏÃ¤ÎÃæ¿È¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢ËÑ¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡Ö¡Ê¹­Åç¤Î¡Ë¹ÓÌÚ¡ÊÈ»¿Í¡ËÁª¼ê¤¬¥Ñ¥ï¡¼¥×¥ì¡¼Í×°÷¤ÇÁ°Àþ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤­¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤ËÂÐ¤·¤ÆÃ¯¤¬¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë