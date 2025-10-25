セブン‐イレブン・ジャパン（SEJ）は10月28日、UCC上島珈琲（UCC）と共同開発した「セブンカフェ 水素焙煎コーヒー」（水素焙煎コーヒー）を全国のセブン‐イレブンで発売する。SEJでは、同商品をカウンター商材の中核を担う可能性があるものと位置付け、水素焙煎によるおいしさを前面に押し出し、かつ環境にやさしいコーヒーとして訴求し来店客数や荒利額の増加を図るのが狙い。一方、UCCとしては、全国2万1000店舗強あるS