ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 男性4人を襲ったクマ、住宅に居座りを続ける 秋田・湯沢市 時事ニュース 秋田県 クマ（動物） 国内の事件・事故 AAB秋田朝日放送 男性4人を襲ったクマ、住宅に居座りを続ける 秋田・湯沢市 2025年10月22日 12時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 20日に秋田県湯沢市の中心部で男性4人を襲い、住宅に入り込んだクマ 2日が経つも捕獲されておらず、住宅に居座ったままだ 市や猟友会は住宅の玄関先に箱わなを設置し、クマが入るのを待っている 記事を読む