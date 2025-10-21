ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 「死んでしまえ」発言の田原総一朗氏に、メディアからの永久追放を求… 田原総一朗 高市早苗 過激・爆弾発言 時事ニュース ゴシップ 週刊女性PRIME 「死んでしまえ」発言の田原総一朗氏に、メディアからの永久追放を求める声 2025年10月21日 13時15分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 田原総一朗氏の「死んでしまえ」発言について、週刊女性PRIMEが取り上げた ネット上では「放送界、全メディアから永久追放レベル」など批判が殺到 今回の発言は「自由」の範疇で片付けていいものではない、とジャーナリスト 記事を読む おすすめ記事 「死んでしまえと言えばいい」田原総一朗氏 “反高市”の野党への衝撃提案にスタジオ騒然…SNSでも「BPO案件」と疑問の声 2025年10月20日 16時5分 徳島大大学院で男性遺体 口と鼻出血、身元捜査 2025年10月20日 18時32分 「よくぞ言った」ゆうちゃみ、選挙特番での“酷評”を覆す立憲・野田代表へのド直球質問が話題 2025年10月18日 18時0分 【速報】JR山手線大塚駅で“催涙スプレー” 優先席巡るトラブルか 女を現行犯逮捕−警視庁 2025年10月20日 20時58分 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分