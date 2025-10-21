まるでアンティークショップで見つけた宝物のよう。イタリアの老舗チョコレートブランド「カファレル」から、2025年のクリスマスコレクションが登場します♡ 今年のテーマは、“アンティークショップに並ぶクリスマス絵本”。クラシカルで温かみのあるデザイン缶やブック型パッケージに、人気のジャンドゥーヤや可愛いホイルチョコを詰め合わせた、心ときめくラインナップが揃いました。