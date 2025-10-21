カファレルのクリスマスコレクション2025♡絵本のような世界が広がる限定チョコ

まるでアンティークショップで見つけた宝物のよう。イタリアの老舗チョコレートブランド「カファレル」から、2025年のクリスマスコレクションが登場します♡ 今年のテーマは、“アンティークショップに並ぶクリスマス絵本”。クラシカルで温かみのあるデザイン缶やブック型パッケージに、人気のジャンドゥーヤや可愛いホイルチョコを詰め合わせた、心ときめくラインナップが揃いました。

2025年10月20日(月)より発売される「カファレル クリスマスコレクション2025」は、全国のカファレル直営店およびオンラインショップで展開されます。

テーマは“アンティークショップに並ぶクリスマス絵本”。温かくクラシカルなイラストとともに、ホリデー気分を盛り上げる可愛らしいチョコレートがラインナップ♡

販売期間は12月25日(木)まで。オンラインショップでは同日17:00から販売が開始されます。

限定デザイン缶＆ブック型パッケージの魅力

今年の注目は、絵本のように開く「チョコレートブック」（7,128円／25粒アソート）。

扉を開けると馬車のイラストが現れ、クリスマスを待ちわびる仲間たちの世界へ♪ サンタやキノコ、キャットなど人気のホイルチョコが詰まっています。

また、可愛い猫が描かれた「クリスマス小缶」（1,404円／5粒アソート）はプチギフトにも最適。

クラシカルな赤缶が印象的な「ノッテサンタ」（5,076円／20粒アソート）は、女の子と猫の温かなイラストが特徴です。

さらに、「クリスマスオーナメント2缶セット」（2,484円／3粒×2缶）や、リボン付きの「ピッコロナターレ」（864円／3粒）など、飾って楽しめるアイテムも豊富。

復刻登場の「ケーキ缶」（1,944円／6粒アソート）は、専用のケーキボックス付きで持ち運びにも便利。まるで本物のケーキのような可愛らしさで、プレゼントにもぴったりです。

どのアイテムも、ジャンドゥーヤやピエモンテなど、カファレルならではの味わいが楽しめる贅沢なアソート。ギフトとしてはもちろん、自分へのご褒美にもおすすめです♡

クリスマスの魔法を感じる、心ときめく一箱を

カファレルのチョコレートは、贈る人の想いまで包み込む特別な存在。どこか懐かしく、心を温めてくれるデザインと深みのある味わいで、冬のひとときをより豊かにしてくれます。

このクリスマスは、カファレルのチョコレートとともに大切な人へ笑顔を届けてみませんか？ 美しいパッケージとともに、幸せが詰まったひと箱をぜひ手に取ってみてください♪