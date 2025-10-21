NY株式20日（NY時間12:07）（日本時間01:07） ダウ平均46571.04（+380.43+0.82%） ナスダック22995.96（+315.99+1.39%） CME日経平均先物49780（大証終比：+480+0.96%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は続伸。先週は、米中貿易摩擦や米地銀の不良債権などがクローズアップされていたが、米株式市場はいまのところ混乱はなく、上昇トレンドを維持している。 そのような中で今週から本格化