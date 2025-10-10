ヤマハが400のレプリカ第1弾でトップセラーに！ 1960年代から、ヤマハといえば世界GPロードレースで活躍するメーカーとして名を馳せていた。しかし4ストの1980年にリリースしたXJ400は、ツーリングユースを前提とした高い次元の総合的な乗りやすさを重視。過度に刺激的な性能を追い求めるスーパースポーツには否定的だった。しかし1983年、時代の流れでXJ4