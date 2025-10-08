急増！ 今、注目の「切り干し大根 サラダ」検索 クックパッドは、乾物関連レシピの検索動向を「たべみる」（※1）で調査しました。 調査の結果、「切り干し大根 サラダ」の組み合わせ検索が過去3年で約3倍に増加し、乾燥わかめも約1.8倍に増加していることが明らかになりました。 物価高が続く中、価格が安定している乾物への関心が高まるのに加え、従来の「戻してから使う」調理法だけでなく「戻さずそのまま使う」調理法