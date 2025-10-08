キッセイ薬品工業は４日続伸している。７日の取引終了後、同社が創製した子宮筋腫などを適応症とする薬剤「リンザゴリクス」について、カナダのサーチライトファーマに現地での独占的開発権及び販売権を許諾する契約を締結したと発表しており、海外での販売拡大を期待した買いが入っている。契約一時金については連結業績予想に織り込み済みとなっている。 リンザゴリクスは経口投与できるＧｎＲＨアンタゴニス