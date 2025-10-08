キッセイが４日続伸、リンザゴリクスについてカナダ企業への技術導出契約を締結

キッセイ薬品工業<4547.T>は４日続伸している。７日の取引終了後、同社が創製した子宮筋腫などを適応症とする薬剤「リンザゴリクス」について、カナダのサーチライトファーマに現地での独占的開発権及び販売権を許諾する契約を締結したと発表しており、海外での販売拡大を期待した買いが入っている。契約一時金については連結業績予想に織り込み済みとなっている。



リンザゴリクスは経口投与できるＧｎＲＨアンタゴニストであり、卵巣におけるエストロゲン産生を低下させることで子宮筋腫や子宮内膜症の各症状を改善することが期待される。キッセイは日本で各症状を対象に製造販売承認申請や第３相臨床試験に取り組んでいる。また、欧州では技術導出先が子宮筋腫を適応症とした製品を２０２４年９月から販売するなど、海外での展開も進んでいる。



出所：MINKABU PRESS