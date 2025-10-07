東急田園都市線では2025年10月6日、5日に梶が谷駅構内で発生した電車の衝突・脱線事故の影響で、渋谷駅から鷺沼間が始発から0時頃まで運休となった。SNSでは、この日利用者に配布された「遅延証明書」の表記が注目を集め、「えらいことに」「初めて見た」など衝撃を受ける反響が寄せられている。「遅延証明書にもカンストってあるんだなｗｗ」この日、渋谷駅で配布された遅延証明書の「遅延時分」の欄には、「約999分」と記載され