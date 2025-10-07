オンラインチャットサービス「Discord（ディスコード）」は10月3日、外部委託しているカスタマーサポート会社が不正アクセスを受け、一部のユーザー情報が流出した可能性があると発表した。Discord本体のシステムには侵入されておらず、被害は限定的だという。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】Discordによると、今回の不正アクセスは、同社が委託していたカスタマーサポート会社を狙ったもので、攻撃者はその