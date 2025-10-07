10月10日にパラグアイ、同14日にブラジル代表と国際親善試合を戦う日本代表が６日に始動し、千葉県内で初日のトレーニングを行なった。今シリーズの招集メンバーの中で、唯一の初招集となったQPRのMF斉藤光毅は「もっと早く選ばれたかったというのはありますけど、初めて選んでもらえたので、本当にやるだけかなと」と意気込みを語った。起用ポジションは、シャドーの可能性もあるが、コンディション不良で選外となった三笘