2025Ç¯9·î30Æü¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Æ°²èÀ¸À®AI¡ÖSora 2¡×¤ÏÈó¾ï¤Ë¹âÀºÅÙ¤Ê²»À¼ÉÕ¤­Æ°²è¤òÀ¸À®²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¤ä¥Þ¥ê¥ª¤Ê¤É¤ÎÃøºî¸¢¤ÇÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÆ°²è¤òÂçÎÌÀ¸À®¤Ç¤­¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤âÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Sora 2¤Î³«È¯¸µ¤Ç¤¢¤ëOpenAI¤Î¥µ¥à¡¦¥¢¥ë¥È¥Þ¥óCEO¤¬²þÁ±¤òÌóÂ«¤¹¤ë¥Ö¥í¥°µ­»ö¤òÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼Âºß¤Î¿ÍÊª¤òÆ°²èÆâ¤ËÅÐ¾ì¤µ¤»¤ë¥«¥á¥ªµ¡Ç½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¬¹ðÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£