2026年モデルの「トリシティ」シリーズの反響はまちまち ヤマハは2025年9月25日に、フロント二輪モデル「トリシティ155」と「トリシティ125」の2026年モデルを発売しました。ヤマハの発表によると、今回のモデルチェンジでは2014年に初代トリシティ125が登場して以来初となる、外観スタイリングの大幅刷新が行われました。登場以来、はじめて外観を大幅刷新したヤマハ「トリシティ125」2026年モデル【画像】登場以来、はじめて外