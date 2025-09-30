東京・原宿にいながら沖縄コーヒーの魅力を存分に味わえる期間限定カフェ「めんそーれ原宿！沖縄コーヒーフェス supported by NESCAFE」が、2025年9月25日から10月19日まで、ネスカフェ原宿でオープンしている。 この企画は、ネスレ日本株式会社とサッカー元日本代表の原 直泰氏が代表を務める沖縄SV株式会社が産学官連携で推進する「ネスカフェ沖縄コーヒープロジェクト」の一環として開催。沖縄県内でのコーヒー栽培の取