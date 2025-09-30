●米政府機関閉鎖の可能性高まる米国連邦政府の2025年会計年度末（2024年10月〜2025年9月）が9月末に迫る中、つなぎ予算成立の目途が立たず、予算切れによる政府機関一部閉鎖の可能性が高まっている。【こちらも】インドの消費減税は、トランプ関税への切り札となるか?国防や国境警備などを除く緊急性の低い公的部門で職員が自宅待機となり、関連業務が停止となる。米国では過去40年に10回起きている。第一次トランプ政権時