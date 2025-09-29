自民党総裁選に立候補している小泉進次郎農水相が9月28日にニコニコ生放送で配信された「総裁候補vs中高生『日本の未来』討論会」に出席。この討論会で、自身の陣営による「ステマ指示問題」に関する回答が、ネット上で大きな批判と失望を呼んでいる。【写真】“無謀な若者のアソビ”「ハコ乗り」するアブナイ小泉進次郎質問の本質に応えない小泉氏問題の発端は、小泉氏の陣営が動画配信サービスのコメント欄にポジティブな書