世界大学ランキングで3位の大学に合格した岸谷蘭丸氏が、YouTubeチャンネル「KIDSNA STYLE チャンネル【公式】」の動画に出演。アメリカの高校へ留学した自身の経験を基に、日本の画一的な教育システムへの問題提起と、独自の受験攻略法を語った。動画の冒頭で岸谷氏は、日本の進路指導のあり方に疑問を呈す。「結局賢いやつが全員東大いって、東大理三を目指すって無駄じゃないですか。だって医者にならないのに」と一刀両断。ト