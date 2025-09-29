歌手の工藤静香（55）が27日、Instagramで自宅の庭を動画で公開。多くの反響が寄せられている。【映像】 工藤静香の“豪邸”と話題の自宅これまでにも工藤は庭の様子を投稿していて、大きな木から果物を収穫する姿を披露すると、「庭がこんなに広いなんて」「すんごい豪邸」などと、話題になっていた。2025年9月27日の更新ではレモンバーベナを収穫する動画を公開。「これはレモンバーベナ、もう何年前に購入したか忘れてし