¿Íµ¤YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÍý²Ê¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¤ëÃæ³ØÍý²Ê¤ÎÀìÌç²È¡¦¤ê¤«¤Ò¤ÊÀèÀ¸¤¬¡¢º£²ó¤ÎÆ°²è¡ØÃæ3Íý²Ê¡ÖÃæÏÂ¤È±ö¡×¤Î²½³ØÈ¿±þ¼°¤¬10Ê¬¤Ç¤ï¤«¤ëËâË¡¤Î¼ø¶È/²½³Ø⑩¡Ù¤Ç¡ÈÃæÏÂ¤È±ö¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅ°ÄìÅª¤Ë²òÀâ¤·¤¿¡£Æ°²èËÁÆ¬¤Ç¡ÖÃæÏÂ¤Ï½ÅÍ×Ã±¸µ¤Ê¤Î¤Ç´ðÁÃÃÎ¼±¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿ÀèÀ¸¤Ï¡¢¿åÁÇ¥¤¥ª¥ó¡Ê»À¡Ë¤È¿å»À²½Êª¥¤¥ª¥ó¡Ê¥¢¥ë¥«¥ê¡Ë¤¬¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤ÆÃæÀ­¤Î¿å¤Ë¤Ê¤ë¡ÖÃæÏÂ¡×¤ÎÄêµÁ¤«¤éÃúÇ«¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ¡Ö»À¤È¥¢