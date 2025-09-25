多忙なスケジュールをこなす人気アイドルの顔には、疲労の色が滲んでいて--。9月17日に開幕した、アジア最大級の国際映画祭「第30回釜山国際映画祭」。日本からも多くの俳優陣が足を運んでいるなか、二宮和也は8月に公開された映画『8番出口』が「ミッドナイト・パッション部門」に正式出品されたことで、会場に訪れた。「17日におこなわれた開幕式のレッドカーペットには、共演者の“歩く男”役の河内（こうち）大和さんと、