アジア株上海株上昇、MSが中国半導体「魅力的」に引き上げ豪州株下げ拡大、CPIが目標上限に到達 東京時間11:01現在 香港ハンセン指数 26240.45（+81.33+0.31%） 中国上海総合指数 3832.44（+10.95+0.31%） 台湾加権指数 26164.72（-82.65-0.31%） 韓国総合株価指数 3451.45（-34.74-1.00%） 豪ＡＳＸ２００指数 8751.90（-94.03-1.06%） アジア株はまちまち。 パウエルFRB議長