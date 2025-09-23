レノファ山口FCは23日、DF喜岡佳太(27)に第2子となる女の子が誕生したことを発表した。クラブ公式サイトを通じ、喜岡は「この度、第2子となる元気な女の子が産まれました」と報告した。また「命懸けで元気な娘を産んでくれた奥さん、そして元気よく育って産まれてきてくれた娘には感謝しかありません。そして喜岡家を支えていただいた皆さんもありがとうございます。奥さんと娘2人を守れるようにこれから、更に頑張っていき