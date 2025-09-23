『アンパンマン』の生みの親・やなせたかしとその妻・暢の人生をモデルにヒロイン・朝田のぶ（今田美桜）と幼馴染・柳井嵩（北村匠海）の人生を描いた連続テレビ小説『あんぱん』（ＮＨＫ朝ドラ）。９月２３日放送回で、ついに「ばいきんまん」が登場し、ネット上で「ばいきんまん様キター」などと盛り上がっている。ドラマ冒頭、のぶがアンパンマンが近所の子供に好評であることを嵩に伝えた。嵩はほほ笑み、「ミュージカルを