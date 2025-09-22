プロフェッショナルの要求を満たす優れた性能と、過酷な環境に耐える堅牢さを兼ね備えたスポーツウオッチとして世界中で愛されているシチズン プロマスター。中でもSKYシリーズは、空を制する人々に役立つ多彩な機能と視認性を特長とするモダンなスタイルのパイロットウオッチです。そんなSKYシリーズに、新開発のムーブメントを搭載した新作「エコドライブ コンビネーションウオッチ」（JV2000-51L：14万3000円、JV2005-58E：15