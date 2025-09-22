9月22日に『アップトゥボーイ』vol.355が発売。表紙＆巻頭をハロー！プロジェクトのビジュアルエース・牧野真莉愛が飾っている。【写真】裏表紙には野中美希＆牧野真莉愛＆羽賀朱音の12期トリオが登場モーニング娘。’25のサブリーダーにも就任し、存在感がますます強まっている牧野。そんな彼女の巻頭グラビア20ページのテーマは“My color is PINK”。ピンクを背負うハロー！プロジェクトメンバーは革新者のイメージ。その想いを