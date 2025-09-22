最新の全国映画動員ランキング（9月19日〜21日の3日間集計、興行通信社調べ）は、『劇場版 チェンソーマン レゼ篇』が、週末3日間で動員80万7000人、興行収入12億5100万円をあげ初登場1位を飾った。【画像】今週のTOP10入り作品のビジュアル原作はシリーズ累計発行部数3000万部を突破し、現在も連載中の鬼才・藤本タツキによる人気コミック。2022年にTVアニメが放送され、国内だけでなく世界中で高い評価を獲得する中、連載当