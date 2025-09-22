ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 長嶋一茂、大炎上した途中退席の真相語る「ずっと機を狙ってた」 長嶋一茂 炎上・批判 エンタメ・芸能ニュース デイリースポーツ 長嶋一茂、大炎上した途中退席の真相語る「ずっと機を狙ってた」 2025年9月22日 16時37分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 長嶋一茂が22日の番組で、別番組の収録を途中退席した真相を語った 2時間特番だったことから帰ることを決めて、「ずっと機を狙ってた」と説明 退席後にスタジオが変な空気になってしまったので収録に戻ったと明かした 記事を読む おすすめ記事 織田裕二 世界陸上へ思い込めた“ラストメッセージ” 次回大会は「ビールを片手に…」アンバサダー卒業へ 2025年9月21日 22時47分 石戸諭氏、織田裕二に「ぜひ引退を撤回して」 世界陸上「卒業」表明に陸連表彰も熱望 2025年9月22日 11時0分 『べらぼう』恋川春町が切腹… 定信役・井上祐貴「大切な存在を自分の政策によって命まで絶たせてしまった」 2025年9月21日 20時45分 木梨憲武、帝京サッカー部時代の写真公開「全然変わってない」「古沼先生お元気そう」反響続々 2025年9月22日 6時0分 竹中直人 ものまねの“十八番”加山雄三との驚きのエピソード披露「加山さんの代わりに…」 2025年9月21日 15時53分