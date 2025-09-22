気象庁は冬までの天候の見通しを発表しました。10月は全国的に気温が高く、“遅い秋”となりますが、11月には一気に季節が冬に移り変わる見込みです。気象庁の3か月予報などによりますと、10月は全国で気温が平年よりも高くなり、秋らしい天候となるのは遅くなる見込みです。一方で、11月の後半ごろからは寒気の影響を受けやすくなり、12月には東日本、西日本と沖縄・奄美で平年並みか平年よりも気温が低くなる見込みだということ