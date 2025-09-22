2025年10月11日（土）に西日本総合展示場新館にて開催を予定している『TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（TGC 北九州 2025）が追加情報を発表、チケット全席完売を受け、9月23日（火・祝）10時から追加販売を開始することが決定した。あわせて、9月20日（土）には北九州最大の夏の風物詩「第38回わっしょい百万夏まつり」で、『TGC 北九州 2025』の開催を盛り上げるスペシャルステージ「TGC KITAKYUSHU 2025 KICK