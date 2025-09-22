スタイル（株）（TDB企業コード：981966117、資本金1億円、東京都墨田区両国4-31-11、代表金子豊氏）は、9月16日に東京地裁へ自己破産を申請し、18日に破産手続き開始決定を受けた。申請代理人は岡野真也弁護士（岡野真也法律事務所、東京都中央区日本橋本石町3-1-2、電話03-6804-8388）ほか3名。破産管財人には、綾克己弁護士（ときわ法律事務所、東京都千代田区大手町1-8-1、電話03-3271-5140）が選任されている。当社は19