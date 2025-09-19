12日、生命保険会社国内最大手の日本生命が明らかにしたところによると、同社から三菱UFJ銀行など7金融機関に出向していた従業員13名が、約6年間にわたり、保険の販売に関する604件の銀行内部の情報を無断で持ち出していた。傘下の生命保険会社でも同様の行為が確認されたという。 なお、日本生命は再発防止策として「出向制度の見直し」「代理店からの譲歩取得・取扱ルールの整備・徹底」「再発防止策の徹底に向けた委員会