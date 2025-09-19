動画『#脳教室 実現してほしいことはあきらめない』にて、脳科学者・茂木健一郎氏が「自分の本当に欲しいものは、簡単には手に入らない。でも、諦めずに努力し続けることが大切」と語った。茂木氏は、欲しいものが叶わずに「あきらめることあるじゃん」と、誰もが感じたことのある“痩せ我慢”について言及。その一方で「本当は欲しいわけじゃん」と、人が無意識に我慢している気持ちに気づきを促した。 また茂木氏は「ずっと諦