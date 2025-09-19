国連の安全保障理事会は、パレスチナ自治区・ガザでの即時停戦などを求める決議案を否決しました。アメリカが拒否権を行使しました。国連安保理は18日、イスラエル軍がパレスチナ自治区・ガザの最大都市で地上作戦を始めたことを受け、即時停戦や人質の解放などを求める新たな決議案を採決しました。アメリカオルタガス国連顧問「ハマスとその資金提供者や支援者を拡大し、彼らに命綱を与えることになる」15か国の理事国のうち14