ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにて、2025年11月19日(水)から2026年1月4日(日)までの期間限定で、クリスマス・イベント『ユニバーサル・クリスマス・ジョイ』を開催！新作のナイトショーや、初開催のフードフェスティバルなど、心が光で満たされるコンテンツが盛りだくさんです。 ユニバーサル・スタジオ・ジャパン イベント“ユニバーサル・クリスマス・ジョイ” 画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 