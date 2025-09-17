YouTube動画「【最新AIツール13選】リアルAIアバター生成AI『Kling AI Avatar』/ボーカル曲・MV生成AIツール『TUNEE』」で、AI情報発信者のミライ氏が、ここ1週間でリリースされた注目のAIツールについて熱く語った。冒頭、ミライ氏は「週間AIツールベスト10で紹介しきれなかったツールを別冊としてまとめて紹介します」と宣言し、リアルなアバター動画を作成できるクリン