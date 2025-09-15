３試合ぶりの得点だ。ロアッソ熊本は９月15日、J２第29節で徳島ヴォルティスとホームで対戦。開始９分に塩浜遼が先制点をゲット。１点リードで迎えた21分、５試合連続で先発の17歳FW神代慶人が追加点を奪う。 右サイドでロングボールに抜け出した大本祐槻が折り返す。ゴール前に勢い良く飛び込んだ神代が、豪快にダイレクトシュートをぶち込んだ。プロ１年目の昨季は19試合に出場して５得点。２年目の今季も着実に試