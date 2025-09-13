電車内での痴漢被害。女性が遭うものというイメージが強いかもしれませんが、男性も被害者になりうるという事実はご存じでしょうか。卑劣な犯罪をなくすためにも、その実態を知ることは大切です。過去にママリで取り上げた漫画の中から、特に反響の大きかった作品をダイジェストでご紹介します。ミワカモ(@miwakamo_)さんが夫と真剣に話し合ったエピソード『旦那がチカンされた話』をごらんください。 ©miw