イスラエル軍の攻撃で被害のあった場所の衛星写真＝10日、カタールの首都ドーハ（PlanetLabsPBC/AP＝共同）【ドーハ共同】米CNNテレビは11日、イスラエル軍がパレスチナのイスラム組織ハマス幹部を狙ってカタールで実施した空爆を巡り、イスラエル側がトランプ米政権への通知を意図的に遅らせたと報じた。米政権から連絡を受けたカタール政府がハマスに知らせる可能性があるとして、事前に情報が漏えいすることを懸念したと