中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京9月10日】中国外交部の林剣（りん・けん）報道官は10日の記者会見で、中国による日本の石平（せき・へい）参院議員への制裁発表を受けた日本政府の反応に「制裁は国益を守る正義の行動だ」と強調した。日本の林芳正官房長官は8日、中国の石平に対する制裁発表を受け「自らと異なる立場を威圧するかのような一方的措置を取ることは断じて受け入れられない」と表明。外交ルー