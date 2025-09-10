ソフトウェアエンジニアで起業家の中島聡氏が、自身のYouTubeチャンネル「中島聡のLife is Beautiful」で、GoogleのAIチップ戦略の転換について語り、その背景と狙いを解説した。話題の中心は、Googleが独自開発するAI・機械学習向け専用プロセッサ「TPU（テンソル・プロセッシング・ユニット）」だ。TPUは一般的なCPUやNVIDIAのGPUと異なり、ディープラーニングで多用される行列・テンソル演算に特化し、高速・高効率に処理できる